Parece que no siempre Cristiano Ronaldo está en primera línea por su juego en el campo de fútbol. En ocasiones también es por todas esas declaraciones que ha hecho, dejando en evidencia a otros compañeros o simplemente lo que piensa de sí mismo y de lo que le rodea.

Tanto es así que se ha ganado el odio de muchas personas pero también, la admiración de otras muchas. Como siempre sucede, hay gustos para todo y para todos. Hoy veremos las grandes “sobradas” que dijo Cristiano Ronaldo y que han quedado grabadas para el recuerdo. ¡A ver cuántas de ellas recuerdas!.

“Me silban por ser rico”

Una de esas “sobradas” que mencionamos es ésta. Cristiano Ronaldo ha llegado a decir lo siguiente: “Me silban por ser rico, guapo y por ser un gran jugador. Me tienen envidia”. Claro que si destacamos que esos silbidos están dentro del campo de juego, siempre hay que cerciorarse que pueden ser por el juego en sí. Aunque parece que no todo el mundo lo ve de igual manera.

“Soy el primero, el segundo y el tercer mejor jugador”

No deja hueco para ninguno más. Él es el primero, el segundo y hasta el tercer mejor jugador del mundo. De este modo, se convierte en otra de las grandes polémicas declaraciones que Cristiano Ronaldo. Desde luego la autoestima, la tiene por las nubes.

“Al equipo le doy un 9, a mi un 10”

Después de un partido con la selección Portuguesa, parece que Cristiano Ronaldo no tenía otra cosa en mente que ponerse por encima de los demás jugadores y del trabajo en equipo. Aunque el sobresaliente iba para las dos partes, tenía claro que él había hecho un poco más que el resto de los compañeros.

“No me da miedo ningún jugador…”

El comienzo de la frase puede ser de lo más positivo para alguien. Porque no se puede tener miedo de nadie y menos de algún compañero en tu terreno de juego. Pero es que Cristiano va un poco más allá, porque termina la frase diciendo que: “…el único que me llega a impresionar soy yo mismo”. Aquí ya terminamos de nuevo con esas menciones a su persona. Es evidente que se quiere y mucho, no hay duda.

“Merezco ganar el Balón de Oro todos los años”

Ya no hace falta que se haga ni un sorteo ni se piense por un momento en quien puede ser el ganador del Balón de Oro. Para sí mismo, él cree que puede ser el ganador del mismo todos y cada uno de los años. Por frases así, que en realidad no parecen ser bromas, Cristiano ha recibido muchas críticas.