Joaquín, arte en estado puro, ¡No vas a parar de reírte!

Con arte se nace y esto es precisamente lo que le ha pasado al deportista Joaquín Sánchez. El andaluz es jugador del Real Betis Balompié, equipo que le vio crecer y al que ha vuelto para seguir creciendo. Pero el fútbol no es lo único que le apasiona y que lleva dentro, como él bien dice. El humor también le nace de dentro. Y no es por ser andaluz, que yo lo soy y gracia ninguna , sino porque el chiquillo ha nacido para hacer reír.

Sus entrevistas son muy entretenidas, ya que siempre tiene que haber algún chiste, al igual que sus momentos de gloria en el campo, y es que el jugador de fútbol no solo cuenta chistes o dice frases ingeniosas, también se arranca a bailar y se atreve con todo. Vamos, que sus compañeros de equipo siempre resaltan lo bien que se lo pasan con Joaquín y los pocos momentos tristes o de desánimo que pasan en el vestuario. Joaquín siempre está ahí para animarlos.

Joaquín y el buen humor en Florencia

Como estábamos diciendo, Joaquín se atreve con todo sin importarle demasiado lo que piensen los demás. Es por eso por lo que en sus primeras entrevistas en Italia decidió hablar en italiano. Que el chico no tiene, o no tenían mejor dicho, ni idea de la lengua italiana, pero ahí estaba, en mitad de Florencia inventándose un idioma que parecía italiano pero que, en realidad, no tenía nada que ver.

Este hecho, como es obvio, divirtió mucho a los italianos y comprobaron que, efectivamente, Joaquín era el futbolista del buen humor y de la imaginación. Nadie se iba a aburrir si estaba al lado de Joaquín.

Pero no solo en las entrevistas italianas se inventa información. En las españolas también lo hace y de forma muy descarada, aunque los periodistas ya se esperan todo tipo de broma por parte del jugador del Betis. En una ocasión confesó que era un fiel amante del tenis, ya que le preguntaron que cuál era su mayor hobby. Pero no lo era. Su compañero Julio Baptista le delató con una auténtica carcajada. Vamos, que el futbolista no había cogido una raqueta en su vida.

A pesar de todo esto, Joaquín Sánchez siempre intenta mantener un tono serio en las entrevistas que le hacen, pero siempre acaba soltando algún chiste o alguna frase ingeniosa. Y es que no lo puede evitar, él es así de saleroso, y sino que se lo digan a Pablo Motos o a Bertín Osborne, que vivieron de primera mano este gran humor del futbolista en sus programas televisivos.

¿Se dedicará Joaquín al humor cuando se jubile del fútbol? Quién sabe, todo es posible en esta vida y Joaquín tiene arte para ello.