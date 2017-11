Los grandes mosqueos de los tenistas en un partido

Nadal y Bernardes, dos amigos inseparables

La relación entre Rafa y el árbitro, Carlos Bernardes, es muy especial. De hecho, han protagonizado varios momentos de tensión, como la Copa de Maestros del año 2010. ¿Qué sucedió? Te estarás preguntando. Bernardes canta “out” a una bola que, más tarde, se vio que era buena para dar el punto -injustamente- a Berdych.

Hasta el día de hoy, no sabemos en qué estaba pensando Carlos. Se trataba de una evidente injusticia, pero Rafa no se contuvo, exclamando lo siguiente: “No, es que no quiero jugar más. ¡Me estás diciendo una barbaridad!”. Dicho momento se convirtió en uno de los grandes mosqueos. No fue la primera vez que discuten, ni sería la última.