Famosos futbolistas con curiosas cirugías plásticas

Cristiano Ronaldo

Uno de los grandes ejemplos cuando mencionamos a futbolistas y a la cirugía estética, lo tenemos en el astro portugués. Cristiano Ronaldo parece que no había estado nunca satisfecho con su físico. Por eso, cuando llegó a convertirse en una estrella con muchas opciones de futuro, tuvo que tomar una gran decisión. Una parte del dinero que ya estaba ganando iba íntegra para poder verse mucho mejor y sacarse de encima algunos de los complejos que tenía.

Por ejemplo, tuvo que arreglarse toda la dentadura, ya que aunque no lo parezca, es algo que afea bastante, si no está totalmente correcta. Pero no solo eso, sino que además, un buen mantenimiento de cejas así como eliminar el acné y la piel grasa con diferentes métodos y hasta afinar el mentón son algunos de los grandes cambios que hemos visto en uno de los grandes futbolistas que tenemos en la actualidad.