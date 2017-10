Declaraciones de Piqué que dejaron claro que es un bocachancla

Piqué es un jugador del FC Barcelona. Es un hombre que no tiene medias tintas, o se le quiere o se le odia. La verdad es que se lo gana a pulso. Normalmente es bastante polémico, pues no se corta nada a la hora de hacer declaraciones. Él se decanta por cualquier tema sin mirar las consecuencias que puedan acarrear. Tiene muchos detractores que no lo soportan y lo tachan de bocachanclas.

El polémico defensa que juega en el Barcelona y en la Selección Española aprovecha cualquier momento para arremeter contra todo y contra todos. De sus comentarios deducirás porque es un auténtico bocachanclas.

Piqué se ha declarado nacionalista y ha tenido mucha polémica en estas últimas semanas por todo lo ocurrido en Cataluña. Recibió muchos abucheos mientras entrenaba e incluso en partidos de fútbol oficiales. Muchas son las personas que piensan que no debe de pertenecer a la Selección Española de fútbol. Tiene su lógica, pues si no se considera español ¿qué pinta este hombre jugando en la Selección? Muchos creen que nada de nada. Es un bocachanclas precisamente porque cuando se juega en un equipo de fútbol no hay que manifestar ciertas cosas, pues te vienen en contra. Eso es lo que le ha ocurrido. De sus palabras se puede deducir que odia a España.

En una ocasión y tras un partido con La Roja (como se le conoce a la Selección española de fútbol) arremetió contra su eterno rival, el Real Madrid. Criticó el palco del Santiago Bernabeú y a los supuestos hilos que se manejan. Relacionaba la justicia y el deporte con la política. Denunció un presunto trato de favor en asuntos de Hacienda para Cristiano Ronaldo en comparación con los que tuvo Leo Messi ¿ves cómo se mete donde no le llaman? ¡un auténtico bocachanclas!

Se habló de Piqué en La Cope

Pronto y desde la radio el periodista Herrera dijo que los madridistas estaban que echaban humo ¡no era para menos! Leyó algunos de los mensajes que dejaron los oyentes: “Por un lado estamos muy contentos con el juego de la selección española, pienso que ayer jugó muy bien, pero los informadores hablaron de las tonterías de Piqué. Por favor dosis masivas de desfibrilador para tontos y mucha espabilina”.

Otra persona que estaba en ese momento escuchando la radio dio otro zasca, como se suele decir. Le recordaban al jugador catalán en el palco del Real Madrid se sientan lo que tienen que estar y hablan de lo que quieren. Añadieron: “sin embargo en el palco del Barcelona se ha sentado Montullo, Jordi Pujol, Millet, Artir Mas y Francesc Homs (algunos condenados y otros están procesados) y que tenga cuidad donde se sienta” Herrera aprovechó la conyuntura para sentenciar: “Desde luego Piqué es un gran futbolista pero es un bocazas, es un bocachanclas” Piqué reza de tener mucha soberbia y torres más altas se han caído, como se suele decir.