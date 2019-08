Fueras un niño o no cuando se estrenó Toy Story en cines, no me cabe duda de que conmovió tu corazón, al igual que el mío. Al igual que en las trilogías y sagas de películas, sus personajes cambian, y su protagonistas evolucionan.

Este ha sido el mismo caso de los juguetes de estas cuatro películas. Andy ha crecido, han pasado por diferentes manos, y sus personajes principales no son igual que al principio. Todo evoluciona, y a continuación te contaré en qué han cambiado cada uno de ellos.