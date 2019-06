Películas de terror como El Exorcista marcaron un antes y un después en este género. Y es que, no hay nada más divertido que pasar verdadero miedo solo, o en compañía. ¿Lo bueno? Que en los últimos 10 años han aparecido un buen número de películas que conseguirán hacer que sufras en el sofá, mientras te proteges con una manta. Aunque sea verano y el termómetro supere los 35 grados dentro de tu casa.

Si eres una amante del género de terror, no lo dudes más y disfruta de este recopilatorio con las mejores películas de miedo que no puedes perderte si quieres pasar una noche terrorífica. Eso sí, mejor que no las veas solo…