1 IT

No me refiero a la adaptación de la novela de Stephen King del año 1985, si no la de Andrés Muschietti, del pasado 2017. Un grupo de amigos y terror, entre otras cosas, los ingredientes para un taquillazo.

Unos niños de una pequeña ciudad en el estado de Maine, se unen para combatir a una entidad diabólica. Esta adopta la forma de un terrible payaso, y hace mucho tiempo que reaparece cada 27 años para saciarse de sangre infantil.

En resumidas cuentas, ya debes conocer la película, e incluso disfrutado de su segunda parte. Pero ahora será distinto, ya que podrás compararla con Stranger Things, la exitosa serie de Netflix.