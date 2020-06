Todo el mundo conoce los clásicos de las pelis infantiles, y en especial, los de Disney. Pero no todo el mundo conoce ciertas secuelas, que cambian el rumbo de la historia original. Porque algunas de ellas, continúan, si bien no todas merecen ser vistas. ¿Segundas partes nunca fueron buenas? Eso es mucho decir, ya que no se puede negar que Terminator 2, El Planeta de los Simios: confrontación, Star Treck II: la ira de Khan, El Padrino II, Batman: el caballero oscuro, o Shreck II, han sido mejores que sus predecesoras. Pues Disney, pretendía estirar todo lo que podía sus clásicos e hizo varias partes de los mismos, pero sin éxito. Menos Frozen.

La factoría Disney, produce infinidad de secuelas que no llegan a la gran pantalla, ni a los televisores de la inmensa mayoría del mundo (o por lo menos casi nadie lo recuerda), pero lo cierto es que existen. Y si alguno las ha visto, seguro que lo niega. No te pierdas las secuelas de Disney que solo los más fans han visto.