1 Hostel

Puede parecer que por su nombre, no avecine nada similar a Saw, pero estás muy equivocado. No cualquiera es capaz de aguantar este filme hasta el final, pues resulta bastante sádico.

Dos estadounidenses deciden hacer un viaje de mochileros por toda Europa. Una vez allí, conocen a otra viajero como ellos, Oli, un islandés un tanto extraño, pero simpático.

Además, también conocen a dos guapas chicas, que les cuentan que las chicas más hermosas se encuentran en un hotel de Eslovenia. Allí que se dirigen los tres amigos, pero lo que parecía un viaje de ensueño, se convertirá en su peor pesadilla.