1 Toy Story

La lucha del creador de Toy Story no fue fácil, hasta que consiguió que Pixar le diera luz verde, pasó un buen tiempo. Pero finalmente, dejó una gran marca no solo en la audiencia, si no en la historia del cine.

Este fue el primer largometraje hecho a ordenador al 100%, y para ello, se necesitaron 110 personas para crearlo. Pero Toy Story no solo nos cautivó por la diferencia que marcó, si no por su fantástica trama.

Una historia basada en juguetes que cobran vida, cada vez que sus niños no están presentes. Tanto fue su éxito, que siguieron haciendo películas de esta. Es más, recientemente fue estrenada su cuarta parte, un nuevo éxito de Pixar.