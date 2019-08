Si hablamos de una marca distintiva en las películas de Pixar, son las apariciones estelares que conectan a diferentes personajes en el filme que estamos viendo. ¿Qué consiguen con ello?, que te apetezca ver más.

No siempre es fácil ver estos pequeños “cameos”, pero si eres un fanático de los atentos ya te habrás dado cuenta. Aunque si estás en el grupo de los que no, no te preocupes, porque aquí te dejo una lista de las mejores apariciones.