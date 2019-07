Un zombie tiene más facetas que la de obsesionado y aterrador come cerebros. Vale que su objetivo siempre es este, pero no siempre dan tanto terror. Los hay paletos, mormones, enamorados, estúpidos, en fin como muchas personas, pero muertos.

Si te gusta el tema zombie, pero no quieres morirte de miedo o del asco con tanto gore, te he preparado una lista. En esta, encontrarás una serie de muertos vivientes con la que partirte de risa, y así será más fácil sobrellevar el tema de la sangre y los sesos. Créeme, a mí tampoco me gusta, y estas películas son ideales.