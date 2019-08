Si aún pretendes disfrutar la semana de vacaciones que te queda antes de la vuelta al trabajo o a los estudios, pero no tienes donde ir, te tengo la solución. Y no, no es una lista de viajes económicos ni nada por el estilo, si no una lista de películas que te quitará todas esas ganas.

Pero te ofrezco una maldad, de las piadosas claro, si quieres fastidiarle un poco esas vacaciones al amigo que tanto presume. Tan solo tienes que regalarle un usb con estas películas, para que pase el viaje cagado de miedo, de nada.