Si eres de los que cuando está triste, se pone música aún más deprimente para llorar, os tengo algo mejor, películas que te harán llorar hasta quedar seco. Lo cierto es que todas tienen un fondo capaz de conmover al corazón más duro.

Además, ¿a quién no le sienta bien saber que hay alguien en una situación peor que la nuestra? Y lo mejor, es que al ser ficticio, no estás alegrándote de la desgracia ajena. Si no que tan solo es una película. Así que aquí tienes una lista de 8 películas, con las que reír y llorar hasta no poder más.