1 Regreso al futuro

Hay películas de los 80, que tenían demasiadas esperanzas en el futuro. Esperaban que en estos años ya tuviéramos coches que vuelan, así que menuda decepción. Aún así, Regreso al futuro es toda una joya, que merece ser vista.

Marty McFly es un joven de lo más normal, feliz con su novia Jennifer. Su mayor problema lo tiene con el director de su instituto, el cual quiere expulsarle. Es un gran amigo del excéntrico profesor Emmett Brown, a quien acompañará una noche para probar su experimento.

Este trataba de viajar en el tiempo usando el DeLorean, modificado por el profesor. Pero todo salió peor de lo que pensaba. Y es que aparecieron unos traficantes de armas, los cuales acaban con el profesor, y él se refugia en el coche.

Aparece en el año 1955, y sin quererlo, impidió que sus padres se conocieran, así que no le quedará más remedio que tratar de unirlos. De no ser así, el jamás llegaría a nacer. No habrá adolescente que se resista a ver películas de los 80 como esta.