El cine está plagado de filmes de lo más futuristas, con lo último en efectos especiales y demás. Pero la calidad en gran parte de sus guiones, es incomparable con el de las películas clásicas. Sin tener todo lo que está a nuestro alcance hoy día, lograron marcar varias generaciones.

Es hora de que esto vuelva a nuestros cines, y de no ser así, tenemos la posibilidad de poder ver estas películas desde el salón de nuestra casa. Así que, por qué no recuperar algo de la cultura tan enriquecedora, de unos años no tan lejanos.