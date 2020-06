¿Eres de esas personas que solo van al cine cuando las películas contienen una buena cantidad de escenas de peleas? Pues bien, estás de suerte, porque en este artículo hemos hecho, especialmente para ti, la mejor selección de las mejores peleas que nos han dejado las pelis. Le Llamaban Trinidad, La Leyenda del Luchador Borracho, Operación Dragón, Ip Man, Tigre y Dragón, Old Boy… Seguro que ya has visto estas pelis, y si no es así y de verdad te gustan las peleas, no sé a qué estás esperando, ya que contienen las mejores escenas de lucha que se hayan visto jamás. Pero hay muchas más. El cine ha dejado innumerables films donde los puñetazos, las patadas, los saltos y las caídas imposibles, son los principales protagonistas.

A continuación te hablaremos de las 4 de las mejores películas de peleas de todos los tiempos. ¿Estás preparado para el combate? Pues entonces, no te hacemos esperar más, ¡que empiece la guerra!