El séptimo arte nos ha dejado unas cuantas películas que quedarán marcadas para siempre en la memoria de los cinéfilos más empedernidos. El problema es que, en más de una ocasión, algún director realmente cachondo, decide hacer parodias de verdaderas obras de arte del cine, mancillando su esencia completamente.

Y no, no hablamos de esas parodias estilo Scary Movie, que también son para echarlas de comer aparte. En este caso, nos vamos a centrar en películas porno que no dudan en emular a las películas más exitosas. Ojo, que algunas consiguen unos resultados realmente conseguidos.