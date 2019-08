1 Carrie Henn

Carrie Henn es la hermana de Christopher Henn, quien también trabajó como su hermano en la película Alien: El regreso. Aunque el papel de este fue bastante más corto que el de Carrie.

Podrían haber sido dos niños famosos, pero no fue su suerte. Cuando la joven se presentó al casting y fue elegida, no tenía nada de experiencia en el cine. James Cameron la eligió para interpretar el papel de Rebecca Nwet Jorden. Esta era una niña que había sobrevivido a un ataque alienígena, y no se le dio nada mal.

Su actuación fue tal, que ganó el premio Saturn a mejor actriz emergente en 1987. Pero desde entonces, no ha vuelto a tener ningún papel en ningún filme de Hollywood. Se ha conformado con hacer alguna que otra aparición en documentales y programas de televisión.