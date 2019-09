1 True memories of International Assassin

El tema con las películas de Adam Sandler lo conocemos todos, no pueden faltar sus chistes obscenos, una trama absurda y el hecho de intentar tener una buena película. Este filme reúne todos estos aspectos. Solo que en esta ocasión, el papel en el que debería actuar él le ha tocado a Kevin James.

La historia trata sobre un contador, el cual tiene como hobby escribir novelas de espías. Pero debido a un error, una de estas es publicada como si fuera una historia real. El mundo entero piensa que él ha sido quien ha vivido tales historias.

Por ello, un grupo de revolucionarios venezolanos los secuestran, para que este use sus habilidades, y así derrocar al actual presidente del país.

Las escenas de acción de este filme fueron una absoluta decepción, y sus chistes no fueron mucho mejores. Si lo tuyo no son las bromas para críos, no veas esta película de Netflix.