Acabar con una relación no es algo fácil, probablemente pases unos días mal y no quieras a nadie cerca. Pero con esta lista de películas disponibles en Netflix, aprenderás que esto no es el fin del mundo. Y, ¿por qué no? un helado de vainilla puede acompañarte mientras las ves.

Lo importante es que descubras todas las caras que hay en una relación, y que siempre debes salir adelante. Tarde o temprano, va a suceder, y no es malo, aunque sea una dura etapa por la que estas pasando, pasará.