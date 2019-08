Parece ser que Disney no está por la labor de sacar nuevas películas, y está enganchando a su público más fiel a base de nostalgia. ¿A qué me refiero? Pues a que llevan una buena temporada sacando live action de los clásicos de nuestra infancia. Y ahora, es el turno de Mulán.

Eso sí, la directora encargada de este filme no nos tiene nada contentos. Si nos enfadamos con la actriz de La sirenita, lo de Mulán no tiene nombre. Y no es que haya problemas aislados que podamos perdonar, es que tengo una lista de errores graves. Quédate conmigo y entérate de cómo se ha lucido Niki Caro.