1 Popcornflix

Se trata de una web absolutamente legal en la que podemos ver películas gratis y alguna serie o documental. Esto es todo lo positivo de esta web, el concepto o la idea, ya que todo lo demás falla.

Falla el catálogo, que parece sacado de los años 70 y de esas películas serie B o creadas única y exclusivamente para ser visionadas un sábado a la hora de la siesta. Falla el sonido y falla la calidad de la imagen. De hecho si intentas ver una película a pantalla completa apenas apreciarás a los protagonistas, pues tan sólo verás píxeles que hablan y se mueven.

Además, obviamente estas páginas que no ingresan dinero por suscripción tienen que hacer dinero de algún sitio para pagar los derechos de autor y mantenerse ¿Cómo lo hacen? Con publicidad, no es que sea excesiva, pero al menos te comes un par de anuncios antes de empezar la película. E insistimos, no te vas a encontrar ningún peliculón, así que tu verás.