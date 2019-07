Muchos conocemos a Mario Casas como el sexy actor que es capaz de robarse el corazón de todas con una simple sonrisa. Aunque los inicios de este no fueron tan glamurosos. Y es que en primer lugar hizo algún que otro trabajo para marcas como Renfe o Telepizza.

Pero esos años acabaron, en 2006 logró un papel en la serie SMS. Pero en el cine no empezó por lo bajo precisamente, si no que trabajó en un filme dirigido por el propio Antonio Banderas. Desde entonces, Mario Casas no ha dejado de subir peldaños en el mundo de la actuación. Por ello, he preparado una lista con sus trabajos más sexys.