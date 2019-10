A día de hoy, la comunidad otaku no para de crecer. Y es que, cada vez hay más adictos a los mangas y animes, gracias a la calidad de las historias de verdaderas obras maestras como Dragon Ball, One Piece, Ghost in the Shell…

Por desgracia, no tenemos una película de One Piece, y hemos decidido omitir las películas de Dragon Ball para no traumatizar a los seguidores de la saga (que ya quedaron demasiado marcados con la aberración que crearon a costa de la ópera prima de Akira Toriyama). Pero, estas adaptaciones al cine de mangas y animes, te van a sorprender.