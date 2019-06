Desde siempre, nuestras madres han sido las que más han luchado por nosotros. Ya sean de sangre o no, han mirado por nuestro bienestar. Y no solo eso, también han hecho todo lo posible por convertirnos en personas de provecho. Por ello, he considerado que haceros una lista con las madres más duras del cine, podría haceros pasar una buena tarde.

Si queréis pasar un día agradable con vuestras madres, y desde el sofá de vuestra casa, aquí os dejo una lista de películas. En ellas las madres son las perfectas protagonistas, más tradicionales o modernas, pero cada una es única.