Si en tu lista de películas favoritas, La guerra de los mundos es una de las prioritarias, no me extrañaría que tuvieras ganas de más. Desde que el filme se estrenó, no son pocas las películas que han usado una trama similar para ser todo un taquillazo.

Esto tiene una parte buena, y es que si tienes ganas de más suspense e invasiones alienígenas, tienes donde elegir. Pero debido a la gran cantidad de títulos, te ofrezco una resumida lista de las que en mi opinión, son las mejores.