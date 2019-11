1 Raúl Juliá

Este actor puertorriqueño interpretaba al cabeza de familia de La familia Addams. Gómez Addams, un papel que ningún otro actor ha logrado imitar o superar. Raúl Juliá fue ganador de un Globo de Oro, y trabajó tanto en teatro como en el cine y televisión.

Pero su fama internacional se la dio esta gótica y macabra película de 1991. Pero después de esta gran película, solo trabajos en otras tres más. The Burning Season, Street Fighter: La Última Batalla, otro de sus grandes éxitos y Down Came a Blackbird.

Su muerte resultó trágica e inesperada. Se encontraba en la ópera con su mujer, y camino a un compromiso, sintió un terrible dolor abdominal. Inmediatamente, fue trasladado al hospital, y todo parecía ir bien, es más, estuvo revisando su siguiente guion.

Pero todo empeoró, sufrió un inesperado accidente cerebrovascular y entró en coma. Pasó cuatro días en soporte de vida hasta que falleció.