1 Joseph Mazzelo

El actor tan solo tenía 9 años cuando actuó en Jurassic Park como el niño asustadizo, Tim Murphy. A diferencia de su hermana en la ficción, este continuó con su carrera en Hollywood.

Su último trabajo conocido, fue el pasado año en el filme Bohemian Rhapsody, en el que interpretaba al bajista del grupo Queen. Aunque también es conocido por su papel en una mini serie de HBO, The Pacific, donde interpreta al marine Eugene Sledge.

A pesar de que la actuación no se le da nada mal, también ha hecho sus trabajos como director de cine. Debutó como tal con el cortometraje Matters of Life and Death, en el cual también actuó, junto a David Strathairn y Rachael Leigh Cook.