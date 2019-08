No hay un alma que ha estas alturas no haya visto la película Pretty Woman, protagonizada por Julia Roberts. Pero hay un dato que no muchos conocen, y es que a pesar del buen trabajo que hizo en este filme, ella no fue la elegida.

Antes de Julia Roberts, le ofrecieron el papel a otras dos actrices, la primera fue Molly Ringwald, y la segunda Rebecca Schaeffer. Si quieres saber por qué ninguna de estas dos interpretó este papel, quédate a leer.