1 Kit Harrington

El eterno Jon Nieve, fue uno de los que peor lo pasó ante el crecimiento de su fama. Y es que no es tan bonito como lo vemos en las redes sociales.

Primero tienes miedo porque no sabes si lo que estas haciendo, será un triunfo, lo que genera un gran estrés. Pero lo peor no reside aquí, si no cuando realmente alcanzas la fama. Y es que temes perderla, luchas por mantenerla, lo que suele acabar en problemas.

Este fue el caso de Kit Harrington, quien acabo en la bebida para poder soportar la presión. Por suerte, se encuentra recuperado, y felizmente casado con Rose Leslie, quien actuaba en Juego de Tronos como Ygritte.

Kit ha anunciado que piensa tomarse un año sabático, y así disfrutar de su matrimonio. Además, ha advertido que no volverá a aceptar un papel que le exija tanto físicamente como lo ha hecho Jon Nieve.