1 El Joker

De todos los villanos creados a lo largo de los años, el Joker es sin duda el más reconocido y popular. Entre sus características, tenemos a un hombre impredecible, violento, caótico, y sobretodo, peligroso.

A lo largo de su historia, se ha enfrentado a una gran cantidad de superhéroes, incluyendo a Superman. Pero Gotham es su objetivo favorito, y con él, Batman. De todos los héroes, este es sin duda el más indicado para lidiar con la locura del villano.

Los dos fueron creados debido a una gran tragedia en sus vidas, lo que les une en cierto modo. Pero a pesar de ser enemigos, el Joker jamás matará a Batman, no por clemencia, si no porque su vida no sería la misma sin él. Y el hombre murciélago no lo haría por sus códigos morales.