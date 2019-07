Oficialmente, bajo la franquicia EON Productions, son 6 los actores que han interpretado el papel del Agente 007, James Bond, en un total de 24 películas. Aunque realmente son ocho, sumando en realidad 27 filmes, si no contamos con el hecho de ser oficiales de EON Productions.

Pero estos dos últimos no son considerados oficiales, puesto que no han sido producidos por esta productora, a pesar de que cumplían con todos los derechos legales. No había problema con el uso de este personaje, por lo que de todas formas, os traemos la lista con todos ellos.