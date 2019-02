Hulk y otros superhéroes que nunca podrán tener hijos

Cuando éramos pequeños, fuimos creciendo con las aventuras de los superhéroes. Todos queríamos ser esos hombres, o mujeres, que contaban con un sinfín de poderes. Porque veíamos que además de poder ayudar a los demás, la vida sería mucho más sencilla con dicho poder.

Pero no todos los superhéroes cuentan con las virtudes más naturales. Algunos, como ocurre con Hulk, no podrán tener nunca hijos por vía natural. Quizás ya te puedas hacer una idea de lo que queremos insinuar, pero no está de más que conozcas esta parte más oculta de esos protagonistas de los cómics.