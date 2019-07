Ya sean famosos o no, que los hermanos se superen el uno al otro no debe ser agradable, y que el tuyo sea famoso, seguro no es fácil. Pero peor todavía sería que el desconocido, de repente logre más renombre que el primero,

Es el caso de algunos de los hermanos que he incluido en esta lista. Aunque hay algunos que no se interesaron en el mundo de la fama, y que jamás imaginaríais en su parentesco. Así que si tienes interés por conocerlos, solo sigue leyendo.