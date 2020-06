Los libros de Harry Potter han enganchado a buena parte del mundo, si bien es cierto que cuentan con tantos admiradores como detractores. Su autora, J. K Rowling, ha hecho las delicias de pequeños y grandes por igual, con sus extraordinarias historias de magia y aventuras.

El joven mago, es el protagonista de los 7 libros de la saga de Rowling, más una obra de teatro, esta última, se acaba de publicar recientemente. Todas sus obras se han adaptado a la gran pantalla, convirtiéndose, así, en una de las películas más taquilleras en todo el mundo. Si no has leído los libros del alumno más aventajado de Hogwarts, no sabes lo que te pierdes, por eso, en este post, te lo vamos a contar todo.

Me gustaría contarte un par de detalles curiosos de los libros de J.K.Rowling. El primero tiene que ver con la traducción. Un equipo de profesionales expertos trabaja mano a mano para que estas sean lo más perfectas posibles. Y el segundo, con la ilustración. Los ilustradores ingleses se lo curran más y muestran a un Harry valiente y decidido, mientras que el Harry de España, parece más infantil e incluso torpe.

Sigue leyendo porque te aseguro que te quedarás con las ganas de leer una de las sagas más apasionantes y originales de todos los tiempos. ¡Empieza la aventura!