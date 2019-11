Si no has visto la saga de películas de Harry Potter, y si tampoco has visto Animales Fantásticos al completo, lo que ha salido por ahora, cuidado, porque hay spoilers. Al fin y al cabo, para poder mostrar en qué se relacionan hay que dar datos específicos.

Eso sí, en algunas ocasiones, las películas coinciden con hechos que pasaron en los libros, y no en el filme. Así que si no eres un fan de los que se lo ha visto y leído todo, aquí tienes todo, o casi todo, lo que te hace falta. A partir de este momento, quedan aclaradas tus dudas sobre la conexión que hay entre estas dos sagas de películas. Y digo sagas a pesar de que Animales Fantásticos solo tiene dos, puesto que se planea que sean un total de cinco.