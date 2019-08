1 Katie Leung – Cho Chang

Esta actriz escocesa de ascendencia china, es más conocida por su papel como Cho Chang en las películas de Harry Potter. Llegó a la saga en la cuarta entrega, El Cáliz de Fuego, siendo el primer amor del joven mago.

Desde entonces, ha estado en las demás películas de la saga, pero una vez terminada en 2011, Katie Leung no dejó la gran pantalla. Si bien es cierto que no ha tenido trabajos de la misma importancia, papeles no le han faltado.

A pesar de que ha sufrido en su carrera con actos de racismo, la joven ha salido adelante. Uno de sus últimos trabajos fue en 2017, en una película de suspense. Ella interpretaba a Fan, una chica que queda huerfana de madre, ya que muere cuando le da a luz.

Su último trabajo ha sido en una serie de 8 capítulos, que puedes ver en HBO, llamada Strangers. A su vez, está estudiando fotografía en la Universidad de Artes en Londres.