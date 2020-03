El 2020 no será un buen año en lo que respecta a películas de terror, al menos no si atendemos a cómo ha empezado. Llevamos una tendencia de decepciones (La maldición, Gretel y Hansel) que ha sido confirmada con Fantasy Island. La película es larga, absurda y encima no asusta a nadie. Si quieres evitarte una pérdida de tiempo y dinero, este es el listado de películas de terror que NO te recomendamos.

1 Fantasy Island Una de las decepciones del recién estrenado 2020 en películas de terror es Fantasy Island A medio camino entre Los Juegos del hambre y Lost lo que no nos queda claro es que el humor absurdo de Fantasy Island sea premeditado o accidental. Eso, en muchos momentos, nos hace salirnos de la película. El señor Roarke convierte en realidad los sueños secretos de todos los invitados que tiene en su lujosa y remota isla. La trama de la película se centra en el momento en el que todos estos sueños se convierten en pesadillas. Los distintos invitados tendrán que trabajar para conseguir salir de la isla con vida. A partir de aquí comienza el horror de Fantasy Island, que no sabemos si es una comedia absurda o un drama sentimental hortero. Todo menos una película de terror, de eso estamos seguros.