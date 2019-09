Cuando vimos El Rey León siendo unos niños, no prestamos mucha atención a los nombres de sus personajes. Nos encantaron, pero pensamos que eran inventados, al igual que todos en el mundo Disney.

Pero lo cierto es que no solo se basaron el la fauna africana para el diseño, si no también para sus personajes. Todo tiene un porque, y la mayoría de sus nombres viene del swahili. Y a decir verdad, no podrían haberlos elegido mejor.