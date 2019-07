Seguro que tú, al igual que yo, has crecido con las películas del mundo de Disney. En aquel entonces, pequeños e ingenuos, no nos dábamos cuenta de ciertos ‘vacíos’ y fallos en sus guiones y escenas. Y es que tan solo nos limitábamos a disfrutar de una tarde con nuestros personajes favoritos.

Pero el hecho de haber llegado a una edad algo más adulta, no nos ha hecho olvidar a estos entrañables amigos. Es por ello que cuando hemos podido, hemos puesto en nuestro televisor u ordenador alguno de estos clásicos. ¡Pero menuda diferencia! Ahora somos capaces de captar muchos detalles que antaño pasaron desapercibidos. Eso sí, si eres un idealista, y no te has dado cuenta de nada, atiende.