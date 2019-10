Hemos visto durante años cómo Marvel llevaba los cómics al cine, con increíbles superproducciones, casi siempre exitosas. Pero Hollywood no es el único en crear estos filmes. Existen algunos cómics españoles que también se han llevado a la gran pantalla.

A diferencia de Hollywood, en España no siempre se ha obtenido un gran éxito, la mayoría de veces para ser sinceros. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer un repaso de estas películas, a continuación te dejo una completa lista.