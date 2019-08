1 ‘Compañeros’ y ‘El viaje de Carol’

Clara Lago debutó en el mundo de la interpretación en la pequeña pantalla. En la serie Compañeros, donde tenía el papel de Desireé, la novia de Lolo. Gracias a este, la actriz se convirtió en un rostro conocido, y la lanzó a tener una carrera imparable.

Esta serie española fue emitida en Antena 3, y aunque la actriz solo apareció en 15 capítulos le sirvió de cosechar su primer éxito. Era una comedia dramática, que llegó a durar 4 años.

Clara Lago no tardó mucho en llegar a la gran pantalla, cosa que desean todos los artistas que llegan a este mundillo. Además, no fue para un papel secundario, si no como protagonista, en el año 2002.

Se puso al frente de El viaje de Carol, dirigida por Imanol Uribe, el cual le supuso su primera nominación al Goya como la Mejor Actriz Revelación. Todo un logro a su corta edad, y la primera de muchas nominaciones.