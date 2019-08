1 La caja de música

Sí señor, este aparente e inofensivo objeto ha sido el culpable de las pesadillas de muchos. Y es que si cuando comenzó su comercialización gustaron por su tranquila música, ahora es el terror de los hogares.

Los espectadores ya no se fían de este objeto tan usado en el cine, no importa si hay una bailarina en su interior o no. Por norma general, una caja de música siempre tiene relación con una maldición o extraños sucesos.

El protagonista del filme se verá afectado por su culpa siempre que abra esta caja, lo que resulta inquietante. La película más reciente que ha hecho uso de este objeto, es Expediente Warren.

En esta película, su caja de música tenía un espejo giratorio, lo que le otorgaba más tensión a las escenas en las que estaba incluida.