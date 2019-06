Hace no mucho que recibimos las noticia del que será el nuevo Batman. Robert Pattinson, quien fue protagonista de la trilogía ‘Crepúsculo’. Ahora parece que será quien represente al legendario caballero oscuro en ‘The Batman’. No son muchos los que tienen fe en su actuación, pero aún no hay nada confirmado.

Nicholas Hoult, quien interpretó a Bestia en X-Men, es su gran competencia. Debido a esto, son muchos los que han querido recordar a todos los actores de sus películas. Pues fue en el año 1943 cuando comenzó la saga de películas y series de este superhéroe tan icónico.