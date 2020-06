1 Aya and the Witch

Comenzamos viajando al futuro de manera literal, pues Studio Ghibli acaba de sacar a la luz algunas de las imágenes del que será su próximo proyecto, previsto para proyectarse a finales de 2020. Goro Miyazaki, hijo del fundador de Ghibli es el directo de este anime en el que por primera vez utiliza la técnica CGI (Imágenes generadas por computadora, por sus siglas en inglés).

Aya and the Witch está basado en el libro Earwig and the Witch, de la escritora Diana Wynne Jones, que también es la autora del libro “El castillo ambulante” convertido en una de las películas más exitosas de Studio Ghibli. El anime contará la historia de Earwing, una niña que vive feliz en un orfanato hasta que es adoptada por una pareja que la lleva a una peligrosa casa llena de magia. Con ayuda de un gato parlante la niña va superando diversas situaciones. La verdad es que la historia pinta bien.