1 El reactor de Iron Man, ¿siempre presente?

Es cierto que algunos de los héroes los hemos conocido desde sus poderes. Sabemos sus historias que les han llevado a ser uno de los personajes principales. Algo como ocurre con Iron Man. Sufrió una lesión bastante complicada en el pecho. Lo que ahí estará su signo de debilidad y también de poder. Claro que con su armadura, el poder ya está mucho más repartido.

Pero queremos decir que en su pecho lleva el reactor, a modo de luz brillante. Lo cierto es que se deja ver en cualquier escena, o quizás no. Porque hay una en la que él está en la torre Stark y le sirve a Loki una bebida, donde nos damos cuenta de que en el pecho no hay ningún tipo de luz. Quizás se les habrá pasado o sea alguna pista para algo que sucederá. ¿Te has dado cuenta de ese error?