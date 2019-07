Muchos de los actores de nuestro país, han conseguido cruzar la frontera, y triunfar fuera de su territorio. Este es el caso de Antonio Banderas y Penélope Cruz, entre otros. Pero no siempre ha sido necesario salir para triunfar.

Es el caso de muchos otros actores, que consideramos de gran calidad. Me ha sido imposible escribir absolutamente a todos, pues la lista sería muy larga. Pero he puesto los más reconocidos. Es cierto que faltan otros muchos, que puede que tengan incluso más talento. Pero he intentado hacer una variedad de edades y estilos.