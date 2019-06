Para las personas famosas, su imagen es de vital importancia. En cada evento deben lucir espectaculares, y procurar no tener fallos en su maquillaje y estilismo. Y es que los medios siempre resultan ser de lo más críticos con las celebrities.

Pero no solo deben verse bien para días importantes, no les queda más remedio que estar así en su día a día. Y es que los paparazzi no dudaran en sacarles una foto para más tarde publicarlo. Son muchas las famosas actrices que han sido pilladas sin maquillaje en la calle, y aquí os dejo una lista de las más destacables, puede que no las reconozcas.